La Covid-19 oblige Suárez à enchainer les matches

L'Atlético de Madrid a un problème en attaque. Les absences de Joao Félix et de Moussa Dembélé, pendant au moins deux semaines, ont affecté le secteur offensif.

Sans le Français, principal renfort pour la deuxième moitié de la saison, Luis Suárez devient encore plus indispensable. Et si l'Atlético veut gagner la Liga, Simeone aura besoin de lui.

Ainsi, ce qui aurait pu être un mois de février où l'on peut alterner entre Dembélé et Suárez, est devenu un mois où l'Uruguayen, accompagné principalement par Ángel Correa, est essentiel.

La peur d'une blessure, comme l'indique 'Sport', est la plus grande crainte de l'Atlético de Madrid avec un joueur qui est déjà vieux mais qui est devenu la meilleure recrue de toute la Liga.

Les chiffres de Suárez, individuellement, et de l'Atlético de Madrid, en général, confirment l'importance de l'Uruguayen, qui devra être prudent et ne pas forcer la machine plus qu'il n'est permis.