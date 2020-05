La crainte de Van Dijk sur la suite de sa carrière

Dans une interview pour 'BT Sport', le capitaine de la sélection néerlandaise Virgil van Dijk s'est confié sur plusieurs sujets dont son arrivée à Liverpool lors du mois de janvier 2018.

Virgil van Dijk, qui est pourtant âgé de 28 ans seulement pour le moment, a raconté dans son interview que l'une de ses craintes étaient de penser à ce qu'il ferait après la retraite.

"C'est différent, c'est fou et c'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant et cela vous fait apprécier un peu plus les choses. Ça va être étrange, et évidemment je ne veux pas penser à la retraite ou quelque chose comme ça, mais ça va être étrange", confie-t-il.

"Cela vous fait penser à quel point il sera difficile pour les joueurs de prendre la décision de prendre leur retraite, car que ferez-vous après ? Il va y avoir une période d'incertitude où vous ne savez pas quoi faire, et c'est ce sentiment que nous avons parfois en ce moment, car nous n'avons aucune idée de ce qui pourrait arriver", a-t-il ajouté sur le sujet.