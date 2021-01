La crise que traverse le PSG approche Mbappé du Real et complique la venue de Messi

Le Paris Saint-Germain a des problèmes. En pleines négociations pour prolonger Mbappé et Neymar, 'L'Équipe' révèle que les Parisiens ont présenté un rapport à la DNCG de la LFP avec des pertes évaluées à 204 millions d'euros pour la saison 2020-21.

La crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus est la principale cause de ces chiffres pour le PSG, un des clubs les plus riches du monde, qui va par conséquent devoir adapter sa statégie concernant l'avenir des joueurs.

Et il ne semble pas y avoir 36 solutions : il faut vendre des joueurs pour renflouer les caisses. Mais ce n'est pas le moment pour le club d'être pris dans cette crise, car les Parisiens travaillent activement à la prolongation de leurs deux stars, bien qu'ils devront se séparer d'une des deux si la situation ne s'améliore pas.

Et le Brésilien est prioritaire. C'est du moins ce qu'affirme 'Marca', qui indique également qu'un départ de Mbappé du Parc des Princes l'aménerait directement au Santiago Bernabéu, où le Real Madrid l'attend à bras ouverts.

Le dossier Messi en suspens

On ne parle pas simplement de devoir vendre des joueurs. Si le club est obligé de laisser partir quelques joueurs pour récupérer de l'argent, il est évident qu'il ne pourra pas non plus recruter, ce qui éloigne donc Leo Messi du Parc des Princes.

Ce n'est un secret pour personne que l'objectif principal du mercato du PSG est d'attirer l'attaquant argentin du Barça, comme l'a reconnu le directeur sportif du PSG Leonardo lui-même pour 'France Football'. Cette incapacité à recruter obligerait l'Argentin à se trouver un autre club.