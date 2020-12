La critique du frère de Kroos à Messi pour le The Best

Felix Kroos partage avec son célèbre frère Toni (30 ans) un podcast appelé 'Einfach mal luppen'. Le premier y donne son avis sur le monde du football et le second fait de même, tout en racontant des histoires qu'il a vécues en tant que joueur.

Cette fois, avec le récent "The Best", le prix de la FIFA était le sujet de conversation. Alors que Kroos déplorait la mémoire fragile du football et louait Klopp et Flick, son frère préférait se concentrer sur les joueurs.

En particulier, Lewandowski, meilleur buteur du monde cette année, et Messi (33 ans). Felix a défendu l'attaquant du Bayern comme un gagnant légitime : "Lewandowski le mérite totalement."

Mais le frère de l'international allemand a également critiqué le crack argentin, classé troisième au trophée "The Best" derrière Cristiano. "Pour moi, Messi ne devrait pas être dans le top 3, parce que je pense qu'il n'a pas été très bon cette année", a-t-il déclaré.

La star argentine a été troisième pour la première fois depuis que ce prix existe, après avoir vécu une année étrange sur le terrain et en dehors. Vainqueur du "The Best" et du Ballon d'or en 2019, il a été pénalisé en 2020 par le fait qu'il n'a remporté aucun trophée et a été éliminé en Ligue des champions par le Bayern (2-8).

À cela, il faut ajouter la crise de Barcelone, qui a été aggravée lorsque le même Leo a envoyé un burofax pour communiquer son désir de quitter le club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2021.