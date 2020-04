La danse de Garay après avoir vaincu le COVID-19

Beaucoup de joueurs ont été touchés par le coronavirus. Ezequiel Garay a été un des joueurs de Valence à avoir été testé positif après le match contre l'Atalanta en Ligue des Champions.

Mais cela appartient désormais au passé. Après 15 jours totalement isolés, Garay a enfin pu sortir de sa chambre, où il était confiné.

Sa femme, Tamara Gorro, a donné des nouvelles de l'état de santé de Garay sur les réseaux sociaux, via une vidéo amusante.

"Les gens, on peut danser... Tout le monde doit mettre du bonheur dans un moment aussi difficile", a publié sur ses réseaux sociaux Tamara Gorro.

"On porte un masque sur indication médicale. Après l'isolement, il faut être 14 jours de plus en quarantaine et maintenir la distance de sécurité".