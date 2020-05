La date du retour de la Coupe d'Allemagne connue

Trois matches restent à jouer en Coupe d'Allemangne : les deux demi-finales et la grande finale. Saarbrücken, le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort aspirent encore à soulever la fameuse DFB-Pokal.

La Fédération Allemagne a annoncé que les demi-finales, entre Saarbrücken et le Bayer, et le Bayern et Francfort se joueront les 9 et 10 juin prochains.

Les deux rencontres se joueront à match unique, et en seminae, pour que la Bundesliga puisse se poursuivre les week-ends.

La DFB a également annoncé quand aura lieu la grande finale : le 4 juillet. Le champion se qualifiera directement en Europa League, sauf s'il a déjà obtenu son billet via le championnat. Le cas échéant, c'est le septième de Bundesliga qui sera européen.