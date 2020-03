La date du retour de la Liga connue ?

Alors que l'UEFA débatait pour savoir ce qu'elle devait faire de l'Euro 2020 - finalement reporté en 2021 - les championnats de chaque pays se sont réunion pour tracer un plan spécifique.

L'Italie l'a déjà fait, tout comme la Bundesliga, qui sera suspendue jusqua'au début du mois d'avril, au moins.

'AS' affirme que les dirigeants se sont aussi mis au travail ce mardi, et que Javier Tebas et son Comité de direction travaillent pour reprendre le championnat espagnol le 03 mai prochain. Cependant, la Liga se terminera avec de nombreux matches à huis clos.

Si le championnat peut bel et bien reprendre le 03 mai, la Liga tentera de faire jouer les équipes en semaine et le week end jusqu'au mois de juin.