La déclaration de l'agent de Camavinga sur le Real Madrid

Après un grand début de saison qui lui a valu ses premières sélections en équipe de France, Eduardo Camavinga vit un moment plus terne de sa jeune carrière depuis quelques mois.

Mais cela n'empêche pas certains des plus grands clubs européens de surveiller le jeune joueur du Stade Rennais, comme le PSG, le Bayern Munich, ou encore -et surtout- le Real Madrid.

Le club madrilène est très attiré par le jeune joueur de 18 ans. Un club qui connaît bien le nouvel agent de Camavinga. Jonathan Barnett, aussi agent de Gareth Bale, a évoqué sa relation avec le joueur.

"Nous avons développé une excellente relation et nous travaillons en étroite collaboration avec le père et la famille d’Eduardo, surtout pour Eduardo. Le plus important est d’agir dans le meilleur intérêt pour lui", a déclaré l'agent pour 'L'Équipe, avant d'évoquer sa relation avec le Real Madrid : "Nous avons une excellente relation avec le Real Madrid."