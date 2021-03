La dÃ©fense de Liverpool n'est pas le problÃ¨me

Face à Fulham, Liverpool a encaissé sa sixième défaite consécutive à la maison. Un but de Mario Lemina a suffi pour condamner les Reds de Jürgen Klopp et les voir perdre des points précieux dans la lutte pour le Top 4.

Fatigue, dépassement, manque d'idées, ce sont les facteurs évoqués quand on en vient à parler de ce groupe qui est pourtant semblable à celui qui a terrassé l'Angleterre et l'Europe lors des dernières années. L'un des problèmes des Reds est évidemment le nombre de blessures qui se sont enchaînées dans le secteur défensif.

Virgil van Dijk, Joe Gomez ou encore Joel Matip sont toujours forfaits en raison d'importantes blessures, et les autres défenseurs de Klopp ont eux aussi eu des pépins physiques tout au long de la saison (Fabinho, Henderson, Kabak etc.). Mais les chiffres montrent autre chose. Car si la défense des Reds a souffert, c'est en attaque que Liverpool semble être en panne d'inspiration.

Un fait qui semble incroyable, alors que le trio Firmino-Salah-Mané n'a pas changé, et faisait encore partie des trios offensifs les plus efficaces d'Europe il y a encore quelques mois. Pourtant, en 2021, rien en va plus. Les Reds ont perdu neuf matchs, six d'entre eux à la maison, et n'ont pas marqué le moindre but lors des trois derniers matchs.

0-2 contre Everton, 0-1 contre Chelsea, 0-1 contre Fulham. Liverpool a pourtant eu la possession lors des trois rencontres mais s'est montré terriblement inefficace. Contre Chelsea, l'attaque de Klopp n'a d'ailleurs cadré qu'une seule frappe, et il a fallu attendre les dernières minutes du temps réglementaire pour voir cette frappe arriver. Contre les Toffees, Liverpool a tiré 13 fois, et a cadré six fois. Et contre Fulham, l'attaque red a tiré 14 fois au but, et seulement trois d'entre elles ont atteint les cages d'Alphonse Areola.

Si l'on compare les chiffres de l'attaque de Liverpool en 2020 avec ceux de 2021 pour le moment, la différence est considérable. Liverpool tire beaucoup moins et rate beaucoup plus. Le Liverpool de 2020 était capable de mettre plus de deux buts par match (2,3), alors que celui de ce début d'année en marque en moyenne moins d'un par match (0,8). L'attaque de Klopp a aussi passé plus de la moitié de ses matchs sans marquer depuis le début d'année (58,33%), alors qu'elle avait marqué lors de 93,75% de ses matchs en 2020.

Ces carences en attaque se traduisent par un nombre de défaites plus important à ce stade de la saison (11), que sur la totalité de la saison passée (8), changeant complètement les enjeux de la fin de saison pour les hommes de Klopp. Au lieu de se battre pour le titre de Premier League, ils devront désormais se battre pour revenir dans le Top 4 et espérer se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Liverpool en huitième de Premier League. Et si Mohamed Salah est toujours en tête des meilleurs buteurs du championnat cette saison, Roberto Firmino et Sadio Mané se sont montrés beaucoup plus discrets que leur coéquipier égyptien face aux buts.