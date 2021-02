La dÃ©fense de SÃ©ville tremble en Ligue des champions

Séville fait une très bonne saison, notamment grâce à une arrière-garde solide. Bono, le gardien numéro 1 est un impérial dans les cages et permet à sa défense d'être plus sereine et plus concentrée sur ce qu'elle a à faire.

Avant le match contre Dortmund, l'équipe andalouse était sur une série de 7 matchs sans encaisser le moindre but, une statistique qui démontre l'imperméabilité de la défense sévillane.

Toutefois, le Borussia a mis en doute ces bons résultats en seulement 45 minutes. L'équipe espagnole n'a pas été capable d'arrêter Haaland et ses coéquipiers.

En Ligue des champions, Séville a plus de mal. Cette saison, les hommes de Lopetegui n'ont réalisé qu'une seule 'clean sheet' en C1.

Au total, le FC Séville a encaissé 11 buts avant la rencontre contre Dortmund en huitième de finale retour du 9 mars 2021.