La défense du Real Madrid coule à Valence

Le Real Madrid avait pour objectif de reprendre la deuxième place du classement derrière la Real Sociedad, mais rien ne s'est passé comme prévu à Mestalla pour le champion d'Espagne.

Malgré la bonne domination des joueurs de Zinedine Zidane en première période, les Madrilènes ont finalement coulé et offert une victoire de rang aux hommes de Javi Gracia.

Les Merengue se sont rapidement montrés dangereux en début de match. Marco Asensio envoyait le ballon au-dessus des cages de Domenech (13e), et Luka Modric voyait sa frappe être repoussée par le gardien de but local.

Valence a craqué après 23 minutes de jeu. C'est Marcelo qui servait Karim Benzema à l'entrée de la surface. Karim Benzema contrôlait avant de déclencher une puissante frappe qui terminait sa course dans les filets de Jaume Domenech.

Une ouverture du score logique et méritée pour le Real Madrid. Mais après ça, tout est allé de travers pour Zidane et ses hommes. À la demi-heure de jeu, Lucas Vazquez faisait une faute de main dans la surface face à un centre de Gaya et offrait un premier penalty à Valence.

Un penalty d'abord repoussé par Thibaut Courtois. Le gardien belge repoussait le penalty, mais Musah reprenait derrière pour envoyer le ballon dans les filets. Mais la VAR intervenait et demandait à Valence de retirer le penalty, Musah ayant mordu la ligne au moment du tir de son coéquipier. Et sur sa seconde tentative, Soler ne se trompait pas (1-1, 35e).

Puis, juste avant la mi-temps, Raphaël Varane déviait un centre de Maxi Gomez dans les cages de son gardien pour le second but de Valence (2-1, 44e). Les Che retournaient au vestiaire avec l'avantage.

Le cauchemar madrilène continue en seconde période. Malgré une petite réaction sur une frappe de Benzema (46e), la défense du Real Madrid coule un peu plus. À la 51e minute de jeu, Marcelo provoquait un nouveau penalty après un tacle sur Maxi Gomez. Carlos Soler inscrit le troisième but des siens (3-1).

Et quand on pensait que c'était terminé, Sergio Ramos commettait une faute de main évidente dans la surface dix minutes plus tard. Même scénario : Carlos Soler tire, Carlos Soler marque. Hat-trick de penaltys pour faire couler le Real Madrid et sa défense.

Succès mérité pour Valence, qui a pris ses responsabilités et profité de la fragilité défensive de son adversaire. Une véritable débâcle pour la bande à Zinedine Zidane, qui part en trêve sur cette défaite, et qui retombe à la 4e place du classement de Liga. Il y a du travail pour Zinedine Zidane, qui va devoir se remettre en question après cette contre-performance de ses joueurs.