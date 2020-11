La dernière chance pour Solskjaer ?

15e de Premier League, Manchester United se déplace à Everton, 4e du championnat. Le coach mancunien, Ole Gunnar Solskjaer est sur la selette après un mauvais début de saison et deux défaites consécutives face à l'Instanbul BB et Arsenal. En conférence de presse ce vendredi, il a voulu rassurer son monde et montrer que le club était important.

Pour Solskjaer, il est normal se sentir en danger : "Oui, pourquoi ne le serais-je pas? Si je ne fais pas confiance à mes convictions et mes valeurs, aux qualités de mon staff et à la qualité de mes joueurs, qui d'autre le fera? Il y a des hauts et des bas dans le football, c'est comme ça. Il faut avoir cette confiance en soi et confiance dans les joueurs. De ce que j'ai vu des garçons, ils sont très concentrés et prêts à donner une réponse. Je connais ces joueurs et je leur fais suffisamment confiance pour répondre"

Le technicien norvégien ne souhaite pas penser aux rumeurs de départ. Arrivé sur le banc des Red Devils pour remplacer José Mourinho, son but est de se concentrer sur "la meilleure équipe du monde" : "J'ai toujours eu un très bon dialogue, ouvert, honnête et positif avec le club. Bien sûr, il y a toujours de la pression et des attentes sur nous. J'ai appris à gérer les bons et les mauvais moments. Vous êtes un entraîneur de haut niveau lorsque vous gagnez et vous êtes mauvais lorsque vous perdez. Il faut être fort mentalement. Il y a aussi des attentes parce que nous sommes le meilleur et le plus grand club du monde. Vous ne vous attendez pas à avoir autre chose que des critiques"