La dernière fois que Cristiano Ronaldo a croisé la Roja

Pour des raisons évidentes, Cristiano Ronaldo a une relation très spéciale avec l'Espagne. Pourtant, la sélection espagnole ne garde pas spécialement un bon souvenir de lui.

Ce mercredi soir, le capitaine de la Seleçao portugaise retrouve l'Espagne pour un match amical, un an et demi après son inoubliable performance en phase de groupes de la Coupe du monde de Russie.

C'était en juin 2018, l'Espagne et le Portugal s'affrontaient pour le premier match d'un groupe qu'ils partagaient avec le Maroc et l'Iran. Un match lors duquel CR7 avait fait beaucoup de mal à Sergio Ramos et compagnie.

Le joueur portugais, encore joueur du Real Madrid à l'époque, avait ouvert le score dès la 4e minute sur penalty. Et si Diego Costa avait égalisé un peu plus tard, Cristiano Ronaldo redonnait l'avantage à son pays juste avant la mi-temps.

Pourtant, la Roja avait de nouveau égalisé puis pris l'avantage en revenant de la pause, notamment grâce à une sublime volée de Nacho. L'Espagne croyait à la victoire, mais c'était sans compter sur le splendide coup franc du capitaine portugais à la 88e minute.

Jambes écartées, short remonté, regard concentré... Cristiano Ronaldo offrait le but de l'égalisation pour permettre aux Portugais de revenir à 3-3 et se partager les points avec la Roja. Un hat-trick pour l'histoire.