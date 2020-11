La dernière fois que la Real Sociedad a commencé comme ça, elle a été championne

La Real Sociedad est en feu en ce début de saison en Liga et, la dernière fois qu'elle a autant performé, elle a fini championne d'Espagne. Gagner sept matchs sur dix, faire deux nuls et en perdre un, c'est ce que ce club a fait lors de la saison 1881-82, lorsqu'il a été sacré champion.

La clé, la victoire contre Cadix. Grâce à l'apparition d'Isak, l'équipe d'Imanol Alguacil a pris les trois points. L'équipe brille en championnat et en Europa League, est l'une des plus en vogue en Espagne et ravit ses supporters.

Mais y a-t-il une chance que les "txuri-urdines" remportent le titre cette année ? Il est trop tôt pour le dire, mais les chiffres et la situation actuelle indiquent que, pour l'instant, il n'est pas dérisoire d'y penser. Les grands ne sont pas en très bonne forme et les Basques font la course en tête.

Le palmarès de la Real n'est pas seulement une copie conforme de l'équipe qui a remporté le titre, mais le meilleur record de parcours de l'histoire du club. Jamais auparavant le club n'avait obtenu six victoires consécutives en compétition nationale.