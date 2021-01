La déroute du Derby County de Rooney : sorti de la Cup par une D6

Derby County, relégable en championnat, a également fait ses adieux à la FA Cup samedi. Les Rams n'ont pas pu battre Chorley à domicile et quittent donc la compétition.

De plus, l'équipe du Victory Park évolue en sixième division du football anglais. Le déclin de l'équipe dirigée par Wayne Rooney continue.

L'ancien joueur de Manchester United n'a cependant pas pu diriger son équipe en raison d'infections à la COVID-19 qui a même entraîné avant cela la fermeture des installations de Derby County.

En l'absence de Rooney, Darren Wassall a dirigé une équipe qui a perdu contre un groupe de cinq divisions inférieures.

Hall a ouvert la marque en première mi-temps, tandis que Mikel Calveley a scellé la victoire de Chorley à six minutes de la fin.

Here we go, then - @Adele pic.twitter.com/jPhuIvu6dZ