La direction très active à Old Trafford : Grealish, Lingard, Aarons...

La victoire sur Aston Villa est l'objectif principal de Manchester United dans les prochaines heures, alors qu'ils s'affrontent en ce premier match de 2021 en Premier League.

Cependant, les bureaux d'Old Trafford s'enflamment avec tout le travail en suspens. D'une part, selon le 'Daily Mail', les tentatives de signature de Grealish, joueur d'Aston Villa, qui jouera contre eux vendredi.

"C'est un joueur d'Aston Villa et de l'équipe d'Angleterre qui n'a fait que s'améliorer. Le but qu'il a marqué la saison dernière était un but brillant et nous l'avons affronté suffisamment de fois pour savoir que ce sera un match difficile", a déclaré Solskjaer en conférence de presse. United le suit de près.

Mais ce n'est pas la seule tâche à accomplir, car Lingard a l'intention de faire une saison de plus chez les Red Devils, il faudra donc conclure sa prolongation dans les heures à venir, comme le souligne 'Sky Sports'.

De cette façon, le club mancunien évitera que l'un de ses meilleurs joueurs ne quitte Old Trafford gratuitement, et exécutera une option de prolongation bilatérale que l'ailier anglais a acceptée.

Pendant ce temps, United, qui espère commencer sur une bonne note et se présenter comme un candidat au titre en Angleterre en 2021, a également les yeux rivés sur le jeune arrière droit de Norwich, Max Aarons, selon 'ESPN'.

À 20 ans, Aarons brille en Championship et United le connaît bien puisque le club suit l'Anglais depuis des mois. Son arrivée apportera de la qualité sur le flanc droit et un avenir prometteur pour ce poste avec l'un des joyaux du football anglais.