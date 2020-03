La DNCG et la LFP rassurent les clubs face à la crise financière

En raison de la suspension du championnat et le prolongement de la période de confinement, les clubs de football en France sont actuellement à l’arrêt. Une situation compliquée, comme c’est le cas pour toute entreprise qui s’autofinance. L’inquiétude monte au sein des institutions et c’est pourquoi la Ligue a publié une note ce lundi pour indiquer que tout sera fait pour rendre cette épreuve plus supportable.

La DNCG, qui est le gendarme financier du football français, s’est aussi joint à cet élan, en assurant que les besoins des clubs seront "consolidés" et "dimensionnés". A ce titre, on s’est félicité au sein de la Ligue du fait que le gouvernement a promis des aides aux entreprises privées.

Le Bureau de la Ligue a par ailleurs indiqué que des discussions sont engagées pour "adopter un dialogue commun entre les clubs et l’UNFP", le syndicat qui représente les joueurs.

Il a aussi été question de l’issue des championnats, et la Ligue a réitéré son espoir de voir ses compétitions s’achever le 30 juin prochain, ou au plus tard le 15 juillet.

Enfin, et à l’heure de la mobilisation générale, le Bureau de la LFP a appelé "l’ensemble des acteurs de l’écosystème du football professionnel, clubs, joueurs, entraîneurs et aussi diffuseurs à montrer son unité et sa solidarité pour traverser cette crise sans précédent."