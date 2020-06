La double erreur de Mendy qui a permis à Pulisic d'aller marquer

Deux erreurs en une action de jeu pour Benjamin Mendy, qui n'a pas du tout vécu une bonne première période sur la pelouse de Stamford Bridge pour la rencontre Chelsea-Manchester City.

Si City contrôlait le ballon, les joueurs de Pep Guardiola ont eu du mal à se créer des occasions, et Chelsea a profité d'une erreur de communication entre Mendy et Gündogan.

Rüdiger dégageait le ballon vers le rond central après un coup franc citizen, et Benjamin Mendy ne parvient pas à s'entendre avec Ilkay Gündogan et laisse le ballon partir dans le vide.

Christian Pulisic ne manque pas d'en profiter et part seul au but en accélérant. Ben Mendy revient, mais préfère essayer d'intervenir au lieu de suivre l'action. Mais le Français manque son interception et laisse Pulisic le devancer.

Seul devant Ederson, l'international américain n'avait plus qu'à tromper le gardien citizen d'un joli plat du pied. Un but précieux pour les hommes de Lampard, mais aussi pour Liverpool.