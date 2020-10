La dynamique Koeman

Après des débuts éclatants à domicile face à Villarreal (victoire 4-0), le FC Barcelone a confirmé ce jeudi en visite au Celta (victoire 0-3).

En effet, le Barça de Koeman est différent. Malgré l'exclusion de Clément Lenglet en première période, les Blaugranas sont toujours restés maîtres du jeu.

Il est vrai qu'avec le technicien néerlandais à sa tête, on ressent une dynamique d'effort et de travail totalement récupérée.

Comme l'indique 'AS', la méthode Koeman semble avoir séduit les joueurs et les fans. Face au Celta, on a retrouvé un Barça qui exerce un pressing qui manquait ces dernières années.

Avec un Lionel Messi à 100% concerné par le projet barcelonais et un Ansu Fati émergeant, le héros de Wembley semble avoir trouvé la formule pour retrouver un Barça enfin prêt à atteindre ses objectifs.