La FA contre la dÃ©cision de la FIFA concernant Trippier

La FA a décidé de suspendre Trippier dix semaines pour avoir prétendument violé les règles sur les paris sportifs, de sorte qu'il n'était pas été autorisé à jouer avant début mars.

Mais l'Atlético de Madrid a fait appel de la sanction auprès de la FIFA au motif que celle-ci ne concernait que le club colchonero, la FA ayant demandé que la sanction soit étendue au monde entier.

De plus, la date limite était antérieure aux matchs de l'équipe nationale anglaise. La FIFA a accordé la levée de la sanction et Trippier pourrait ne manquer aucun match, bien que la décision finale sera prise avant février.

Le journal 'Mundo Deportivo' rapporte que la décision de la FIFA suscite un profond malaise et de la colère au sein de la fédération, qui estime que cela pourrait créer un problème du fait que la FIFA ne respecte pas les sanctions imposées par les fédérations.

"Il y a un véritable avantage pour le football mondial à résoudre ces questions le plus rapidement possible. Une telle intervention pourrait être considérée comme une frustration du résultat des procédures disciplinaires nationales et de la capacité de la FIFA à faire appliquer ces résultats dans le monde entier", a déclaré la FA.