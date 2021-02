La famille d'Arteta menacÃ©e sur les rÃ©seaux sociaux

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a révélé que lui et sa famille avaient reçu des menaces via internet.

Le patron des Gunners supervise actuellement une reconstruction à l'Emirates Stadium, l'Espagnol semble inaugurer une nouvelle ère de succès dans le nord de Londres.

Les résultats récents ont cependant vu le club s'effondrer dans la moitié inférieure du tableau, avec des défaites contre les Wolves et Aston Villa qui ont apparemment irrité les fans au point de lancer des abus contre Arteta et ses proches.

"Je pense que si nous lisions tout ce qui est écrit sur nous, nous devrons probablement rester au lit plusieurs jours", a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse vendredi.

«Je pense que nous sommes tous exposés à cela dans cette industrie et c’est pourquoi je préfère ne pas lire parce que cela m’affecterait beaucoup plus personnellement au moment où quelqu'un voudrait toucher ma famille. C'est arrivé, le club en était conscient et nous avons essayé de faire quelque chose à ce sujet, et c'est tout."

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, a également révélé récemment qu'il avait reçu des menaces de mort via les réseaux sociaux et Arteta espère que des changements pourront être apportés pour le mieux à long terme.

«Ça ne va pas s'arrêter demain, on le sait, mais à moyen, long terme, pouvons-nous y faire quelque chose ? C’est ce que je préconise », a-t-il déclaré.

«Je ne suis pas le seul à souffrir de ce genre de choses, je pense que lorsque vous gagnez, tout est beau et vous êtes incroyable et vous êtes le meilleur entraîneur et lorsque vous perdez, c'est tout le contraire. C'est la réalité et ce n'est pas agréable. Quand cela devient personnel contre moi, je peux le supporter, mais quand la famille est impliquée, c'est une autre histoire."

«Je pense que c'est formidable que les gens aient la capacité et autant de plates-formes et de moyens de communiquer et de donner leur avis. La seule chose que je demande, c'est d'être respectueux. Faites-le de manière respectueuse. «Vous n’avez pas à vous battre avec qui que ce soit ou à essayer de blesser qui que ce soit, il s'agit simplement de donner votre opinion avec les meilleures intentions. Quand c'est constructif, je pense que tout le monde peut accepter la critique."

"Cela fait partie de notre travail de l'examiner d'y réfléchir, mais quand les gens ont juste cette intention de faire souffrir, c'est à ce moment-là que cela devient un peu ridicule."

Les abus en ligne sont devenus un sujet de discussion majeur ces derniers temps, des appels ayant été lancés aux entreprises de médias sociaux afin de mieux contrôler leurs plates-formes à la suite d'une série de commentaires racistes envoyés aux joueurs noirs.