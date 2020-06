La famille dâ€™un supporter de Liverpool dÃ©cÃ©dÃ© du COVID exige une enquÃªte

En Angleterre, ils continuent à placer la région de Liverpool-Atlantique comme un centre majeur d'expansion du coronavirus. Après qu'un rapport ait affirmé qu'au moins 41 personnes sont mortes à cause du match entre Liverpool et Atletico de Madrid, la famille de Richard Mawson, qui a perdu la vie lorsqu'il a contracté le virus, a insisté à nouveau.

"De toute évidence, le coronavirus se propageait déjà dans le pays, mais lorsque votre gouvernement prend position et dit que c’est bon et que l’on peut y aller. En tant que supporter de longue date vous êtes passionné et vous suivez ce que vous dit le gouvernement. Tout allait bien selon le gouvernement mais la semaine suivante, ils ont décidé d’instaurer le confinement", a déclaré la femme de Richard Mawson au 'Daily Mail'.

"Le football est une passion pour les supporters. En fin de compte, ils font ce que les autorités disent de faire. Le gouvernement a dit que tout allait bien et soudain, le confinement a commencé en une semaine", a-t-elle ajouté.

Jamie, le fils du défunt supporter de Liverpool, a été encore plus direct : "Compte tenu du moment où il a développé les symptômes et est tombé vraiment malade puis est décédé ensuite, je suis sûr à 99 % qu’il l’a attrapé lors du match,"