La fatigue se fait sentir

Leo Messi veut tout jouer et son entraîneur veut le faire jouer le plus possible pour pouvoir aider l'équipe et réussir à revenir à hauteur du Real Madrid au classement de Liga.

Mais si l'on a parfois tendance à l'oublier, le capitaine du Barça est humain. Le Barça doit encore jouer la Liga et la Ligue des champions, et Messi aura besoin de repos à un moment où à un autre.

"Messi a besoin de repos ? Certainement. Je lui en avais parlé mais nous étions trop justes en seconde période. Si on avait marqué plus en seconde période, un joueur de plus aurait pu sortir", a reconnu Setién après la rencontre contre Valladolid.

Leo Messi a disputé entièrement les neuf matches du Barça depuis la reprise, soit un total de 810 minutes de jeu en un mois. De la folie, même pour un joueur ayant les capacités de l'international argentin.

Une surcharge qui se ressent sur le terrain. La Pulga a marqué trois buts, dont deux sur penaltys. Avant la reprise, sa moyenne de buts par match était de 0.77 buts, contre 0.33 depuis le retour du championnat.

Messi tente aussi beaucoup moins. Avant la pause, il frappait en moyenne 2.4 fois par match, contre 1.3 maintenant. Et ce n'est pas un hasard, même si le joueur continue d'enchaîner les passes décisives pour ses coéquipiers.

Setién lui-même sait qu'il doit donner du repos à son capitaine, mais ne sait pas comment faire pour que son absence ne se fasse pas ressentir. Le Barça peut encore décrocher le titre, et l'entraîneur blaugrana n'ose pas donner du repos à son joueur le plus important en plein milieu de la dernière ligne droite.