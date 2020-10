La Fédération espagnole de football veut Sergio Ramos aux JO

Sergio Ramos, capitaine emblématique de l'Espagne et joueur le plus capés avec 172 sélections, pourrait conquérir un nouveau trophée. La Fédération espagnole de football indique, d'après 'As' ce mercredi, que le joueur est directement désigné capitaine de la Roja pour les JO 2021 à Tokyo.

Cependant, la RFEF souhaite également laisser le choix à son sélectionneur. Difficile de dire non au Capitàn et de l'empêcher de disputer ce tournois. Luis Fuents, sélectionneur de l'équipe d'Espagne Olympique devrait faire appel au défenseur du Real Madrid.