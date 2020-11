La Fédération Italienne donne raison à la Juve, le 3-0 face à Naples est maintenu

La Cour d'appel de la Fédération italienne de football (FIGC) a confirmé mardi le forfait 3-0 et le retrait d'un point dans le classement de Serie A à Naples pour ne pas s'être présentée au match de championnat contre la Juventus le 4 octobre.

"La Cour d'appel sportive a rejeté l'appel de Naples, confirmant la défaite administrative 3-0 et la pénalité d'un point dans le classement décidé par le juge sportif pour le match contre la Juventus le 4 octobre dernier", a déclaré la FIGC dans un communiqué.

Naples n'a pas réussi à se rendre à Turin lors de la troisième journée de la Serie A après avoir reçu l'ordre de rester en isolement dans la ville du sud par les autorités sanitaires napolitaines, suite à la détection d'une infection de coronavirus au sein de leur équipe.

Cependant, selon la Serie A, il n'y avait pas de raison réelle de ne pas se rendre à Turin et les diriegants du championnat ont estimé que Naples avait violé le protocole sanitaire de la FIGC, qui stipule qu'en cas de cas positif, les joueurs infectés doivent être placés en isolement et leurs coéquipiers, s'ils sont négatifs, peuvent continuer à s'entraîner et à participer aux compétitions.

Le club napolitain a fait appel de la sanction, considérant que l'équipe ne s'était pas rendue à Turin pour "force majeure" et non par sa propre volonté, mais sans succès.

Naples est 3e du championnat, à égalité avec la Roma, avec 14 points, à trois points du leader, le Milan AC.