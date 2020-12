La Fédération roumaine dénonce

L'arbitre roumain, Sebastian Coltescu, aurait tenu des propos raciste à l'égard de Pierre Webo, membre du staff de l'Istanbul Basaksehir, contre le PSG, ce mardi en Ligue des champions. Un match qui s'est soldé par un élan de solidarité entre les deux clubs puisque les 22 acteurs ont tous quitté le terrain.

La Fédération roumaine de football a d'ailleurs communiqué sur son site officiel et condamne les propos de son arbitre : "La Fédération roumaine de football a pris acte de ce qui s'est passé lors du match de Ligue des champions, PSG - Istanbul Bașakșehir, un match interrompu à la 14e minute, suite à un incident dans lequel Sebastian Colțescu, le quatrième officiel du match, était impliqué. Le match ne s'est pas poursuivi et l'UEFA analysera l'incident. La Fédération roumaine de football attend le compte rendu du forum de Nyon pour savoir exactement ce qui s'est passé et agir en conséquence ! La Fédération roumaine de football est fermement opposée à toute action ou déclaration raciste ou xénophobe"

Nous attendons les éléments de réponse de l'enquête de l'UEFA.