La femme de Thiago Silva justifie leur retour au Brésil : "Il n'y avait plus rien au supermarché"

La femme du joueur du Paris Saint-Germain l'a ainsi expliqué sur Instagram : "On a décidé de partir car la situation à Paris était vraiment triste. Je n'ai pas pu stocker de choses, je ne trouvais plus rien dans les marchés."

"On a pris un vol pour le Brésil car ici j'ai pu trouver des denrées au supermarché, et on a plus d'options pour rester à la maison avec les enfants, ici on a la piscine."

Elle a également précisé qu'"aucun des membres de notre famille n'a(vait) de symptômes du virus" et qu'ils seraient placé en quarantaine au Brésil.