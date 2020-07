La feuille de route de Setién pour préparer la Ligue des champions

Le FC Barcelone n'a plus qu'une option pour gagner un titre cette saison. Après une élimination en Coupe du Roi puis la perte du titre de Liga contre le Real Madrid, le Barça veut miser sur la Ligue des champions.

Mais le Barça a du pain sur la planche, et devra d'abord commencer par se qualifier pour le Final 8 de Lisbonne en affrontant Naples au Camp Nou pour le huitième de finale retour (aller 1-1 à San Paolo).

Les joueurs et le staff de Quique Setién veulent aller le plus loin possible dans la compétition européenne et l'entraîneur aurait établi une feuille de route pour préparer son équipe pour y arriver.

Selon les informations de 'AS', les joueurs ont déjà commencé par les trests de dépistage. Tout le monde a passé les tests, à l'exception d'Arthur, qui ne semble plus vouloir jouer avec le club blaugrana.

Le média rapporte que les entraînements des prochains jours seront différents. Ils seront plus courts mais plus intenses pour éviter que les joueurs réalisent de trop longues sessions qui pourraient nuire à leur état physique.

Le club contrôlera particulièrement le régime alimentaire de ses joueurs et insistera sur une bonne hydratation et la consommation de poisson quatre fois par jour. Sans oublier des compléments de vitamines spécifiques à chaque joueur.

Le Barça demandera par la même occasion de dormir sept heures toutes les nuits, tout en recommandant une petite sieste après le repas du midi. Des mesures avec lesquelles le club espère redonner la forme à ses joueurs après ces petites vacances, et mettre son effectif dans des conditions idéales pour la Ligue des champions.