La FFF et la LFP autorisent les joueurs étrangers à rejoindre leur sélection sous condition

Le cri du coeur de Memphis Depay, vendredi soir, a été entendu par Emmanuel Macron et l’ensemble des dirigeants du football français. Oui, les joueurs étrangers seront autorisés à rejoindre leur sélection nationale dès lundi et ainsi pouvoir quitter l’Union Européenne. Après avoir autoriser les clubs à retenir leurs joueurs étrangers afin d’éviter une septaine à leur retour, la FFF et la LFP ont fait machine arrière comme l’annonce 'RMC'.

Seulement, cette autorisation et cette dérogation de ne pas se mettre à l’isolement au retour en France sera soumis à certaines conditions. En effet, les internationaux de retour de compétition officielle hors Union Européenne avec leur équipe nationale française ou étrangère, sont exemptés de septaine dès lors que le respect d’un strict protocole sanitaire et médical est garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club).

De plus, le retour de la trêve internationale devra se faire sous la règle d’un vol privé pour rejoindre les clubs respectifs. Dans le fait, si l’OL veut laisser partir Memphis Depay rejoindre la sélection néerlandaise, les Oranjes devront affréter un jet privé pour rapatrier le capitaine de l’OL en France. C’est donc avant tout une question de moyen plus que de bons sens qui va empêcher certaines sélections de compter sur certains joueurs.

Selon 'RMC', seize sélections ne rapatrient pas d’ordinaire leurs internationaux sur des vols privés : Mali, Comores, Macédoine, Tunisie, Congo, Sénégal, Togo, Cote d’Ivoire, Mauritanie, Guinée, Afrique du Sud, Haïti, Maroc, Mali, Niger et Burkina Faso. Beaucoup de nations africaines donc et ces dernières sont face à un choix cornéliens alors que des matches de qualification pour la CAN se tiennent durant la trêve internationale…