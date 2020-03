La FIFA a donné neuf millions pour faire face au coronavirus

Le football est passé à un second plan. L'importance aujourd'hui est de freiner la propagation du coronavirus.

La FIFA s'est réuni ce mercredi et a décidé de donner neuf millions d'euros à l'OMS pour contribuer à la cause.

L'OMS et la FIFA travailleront ensemble dans un seul but : que ces fonds soient destinés à la lutte contre le coronavirus dans le monde entier.

De plus, un groupe de travail entre la FIFA et les Confédérations sera créé. L'objectif est de contrôler la situation et collaborer de façon opportune.