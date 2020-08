La FIFA n'interviendra pas dans le cas Messi

Le 'burofax' que Messi a envoyé au Camp Nou a boulversé le panorama footballistique. On ne parle que de ça ces derniers jours.

On est proche du litige entre le Barça et Messi. En effet, le joueur souhaite partir libre et pour y parvenir il compte s'accrocher à une clause présente dans son contrat qui lui permet de quitter librement le club à la fin de chaque saison.

Or, l'institution catalane refuse ce cas de figure car pour eux, cette clause n'est plus à l'ordre du jour et aurait expiré depuis le 30 juin. Le FC Barcelone ne compte pas laisser filer son numéro 10 sans en tirer profit.

Toutefois, si un accord entre les deux parties n'est pas trouvé, la FIFA n'interviendra pas comme l'indique 'AS'. Lors de la signature de la dernière prolongation du génie argentin, le club et son joueur avaient pacté que seuls les tribunaux pourraient régler un éventuel litige entre les deux parties.

'Goal' ajoute même que la FIFA ne s'opposera pas non plus à un transfert de Messi. Le divorce semble être consommé entre Messi et le Barça mais pourrait durer longtemps.