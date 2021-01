La FIFA sanctionnera tout joueur ou club qui participera à une Superligue

La Superligue européenne ne cesse de faire parler. Certains dirigeants des plus grands clubs européens cherchaient à mettre en place ce projet, mais la FIFA et l'UEFA ont décidé de mettre le holà aujourd'hui.

Dans un communiqué officiel publié par la FIFA, en accord avec ses six confédérations continentales (UEFA, CONMEBOL, CAF, CONCACAF, OFC et AFC), a confirmait qu'il ne reconnaîtrait pas cette compétition.

Et pour s'assurer que cette compétition privée ne verrait pas le jour, la FIFA ira même plus loin, et menace les clubs et les joueurs participants d'être exclus des compétitions de la FIFA.

Un communiqué publié quelques jours après une réunion entre Florentino Perez, président du Real Madrid, et Andrea Agnelli, propriétaire de la Juventus, à Turin pour évoquer ce fameux projet.

Le communiqué complet de la FIFA :

"À la suite des récentes spéculations relayées par les médias quant à la création d’une "Super League" européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA) souhaitent réitérer et souligner sans ambiguïté qu’une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération concernée. De ce fait, tout club ou joueur disputant une telle compétition se verrait refuser le droit de participer à une quelconque compétition organisée par la FIFA ou sa confédération.

Conformément aux statuts de la FIFA et des confédérations, toutes les compétitions doivent être organisées ou reconnues par l’organe compétent à leur niveau respectif, par la FIFA au niveau international et par la confédération concernée au niveau continental. Les confédérations reconnaissent ainsi la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA – dans son format actuel et son nouveau format – comme étant la seule compétition mondiale interclubs et, de son côté, la FIFA reconnaît les compétitions de clubs organisées par les confédérations comme étant les seules compétitions continentales interclubs.

Les principes universels de mérite sportif, de solidarité, de promotion et de relégation ainsi que de subsidiarité constituent le socle de la pyramide du football. Ils permettent le succès de la discipline à l’international et sont à ce titre inscrits dans les statuts de la FIFA ainsi que des confédérations. Si le football repose sur une histoire aussi longue et glorieuse, c’est grâce à ces principes. La participation à des compétitions internationales et continentales doit toujours se gagner sur le terrain."