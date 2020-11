La FIGC va enquêter sur la Lazio pour savoir si elle a respecté les protocoles COVID

Ce samedi, Simone Inzaghi avait décrites les accusations qui touchent le club italien de "gratuites" et "infondées", et affirment que la Lazio n'a pas violé les protocoles COVID.

"Le président fait très attention aux règles et respecte parfaitement le protocole sanitaire. Ces rumeurs sont infondées et gratuites. On fait de notre mieux."

La Lazio est en effet au coeur d'un scandale: Elle aurait fait jouer des joueurs positifs asymptomatiques contre le Torino en Serie A alors qu'ils étaient considérés positifs avant et après ce match, pour les rencontres contre le Torino et le Zenith.

Il va falloir attendre la fin de l'enquête avant de savoir quelle sera la sanction infligée au club italien, si il est trouvé coupable.