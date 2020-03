La finale de la Coupe du Roi pourrait être suspendue ou être jouée à huis clos

La finale de la Coupe du Roi entre l'Athletic et la Real Sociedad aura lieu à Séville, mais le gouvernement basque a beaucoup. Les deux équipes participantes sont basques et c'est pourquoi Sonia Pérez a été intérrogée, conseillère du gouvernement basque, sur la question en question.

"Nous n'en sommes pas là. Tout est possible parce que nous le voyons, tout va très vite, tout change et j'imagine qu'à chaque instant, les décisions les plus appropriées seront prises en fonction de la phase ou du moment où nous nous trouverons face à cette maladie", a-t-elle déclaré.

"Tout dépendra de sa durée et de son ampleur. Chaque jour, des décisions sont prises en rapport avec les événements que nous vivons. Au fur et à mesure que les circonstances changent, les décisions changent aussi, et il est probable que nous aurons des restrictions là où nous n'en avons pas aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Tous les scénarios possibles sont ouverts. Que le choc se joue à huis clos ou que le duel soit suspendu sont deux possibilités dans l'air. En tout cas, la Junta de Andalucía aura le dernier mot : après tout, la finale se tient dans sa capitale.