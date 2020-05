La finale de la Ligue des champions pourrait être délocalisée à Lisbonne

L'UEFA envisage de terminer la compétition dans un certain nombre de stades, voire dans une seule enceinte, afin de respecter les exigences sanitaires face à la situation actuelle.

D'après les informations de la 'Cadena COPE', le stade olympique Atatürk ne serait plus très chaud à l'idée d'organiser la finale de C1 à cause du huis clos et donc du manque de revenus par la suite.

Si plusieurs options sont étudiées, Lisbonne est pressentie pour accueillir la finale de la Ligue des champions à la place d'Istanbul.

Une réflexion est également en cours au sujet de la Ligue Europa, dont la finale doit se tenir du côté de Gdansk, en Pologne.