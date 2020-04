La Fiorentina est prÃªte Ã  nÃ©gocier pour le dÃ©part de Chiesa

Chiesa a déjà l'autorisation expresse de se rendre à Turin. L'actionnaire principal de la Fiorentina, Rocco Commisso, l'a dit dans les colonnes de 'La Gazzetta dello Sport'. Il a donné le feu vert à son départ, en précisant que, s'il le souhaite, il pourra partir.

"Je ne sais pas si je lui parlerai ou si Barone et Pradè le feront. Je ne viendrai pas en Italie si je suis toujours en quarantaine. Je veux une Fiorentina qui soit un point de départ et non d'arrivée. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement à Chiesa. De nombreux jeunes ont rejoint le projet : Milenkovic, Vlahovic, Dragowski, Sottil, Castrovillari et d'autres", a-t-il commencé.

"C'est à Chiesa de décider. S'il veut partir, je le vendrai à un montant juste. La clause de Lautaro est de 111 millions ? Je pourrais aller jusqu'à 112 millions pour Chiesa. Je plaisante. Il suffit que l'offre soit juste. La Juventus ? Pense au bien de la Fiorentina. Si Chesa veut partir, notre priorité sera d'avoir la bonne compensation économique.", a-t-il déclaré.

Les médias qui ont réalisé cette interview ont laissé entendre que le transfert du joueur à la Vecchia Signora était pratiquement acté depuis peu. Il reste seulement que les deux entités s'assoient pour négocier et parvenir à un accord. Lorsque la fenêtre de transfert s'ouvre, le transfert sera endu officiel.