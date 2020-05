La Fiorentina met ses cas positifs en isolement

La Fiorentina confirme que son centre d'entraînement est prêt à recevoir les joueurs en condition avec la plus grande des sécurités et assure que ses cas positifs de Covid-19 ont été placés en isolement.

"Notre centre d'entraînement est prêt, nous avons fait tout ce que dit le protocole. Nous avons six cas positifs mais les personnes se portent bien et sont asymptomatiques. Nous espérons les récupérer", a déclaré Barone pour 'Radio Rai'.

Le directeur général de la Fiorentina a confié que le club allait respecter les normes de sécurité et considère comme un "désastre" l'idée "d'abandonner définitivement la saison de Serie A".

"On ne peut pas maintenir les joueurs sans s'entraîner pendant deux ou trois mois, les entraînements doivent reprendre le plus vite possible", a-t-il reconnu concernant la reprise des entraînements collectifs.