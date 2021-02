La Fiorentina sombre

La Fiorentina est dans une position médiocre au classement en Serie A et son résultat de la 22e journée contre la Sampdoria aggrave cette situation. L'équipe locale s'est imposée 2-1 grâce à des buts de Baldé et de Quagliarella, ce qui n'a fait que renforcer la frustration de la Viola.

Baldé a trouvé le chemin des filets à la demi-heure de jeu après une passe de Ramírez. Peu après, Vlahovic a répondu avec une rage pure pour ramener le score à égalité, mais la différence est apparue en deuxième mi-temps lorsque Quagliarella a inscrit le but du 2-1.

La défaite laisse l'équipe de Cesare Prandelli proche de la zone de relégation. Avec 22 points, ils devancent de 7 points Cagliari, premier relégable de l'élite italienne. Les places européennes sont tellement éloignées que l'objectif le plus réaliste à ce stade est le maintien.

Une équipe qui pourrait s'inviter dans le haut de tableau est Sassuolo, qui a battu Crotone. Berardi et Caputo ont marqué, même si le score de 1-2 aurait pu être plus lourd si l'arbitre n'avait pas refusé un but de Muldur en fin de match.