La fois où un Messi blessé a éliminé le PSG de la Ligue des champions

Barcelone et le Paris Saint-Germain se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Les pétrodollars ont placé l'équipe de la capitale dans l'élite du football européen, mais à de nombreuses reprises, son parcours en Ligue des champions a été interrompu par l'équipe catalane.

Quand on parle de matches à élimination directe entre les deux équipes, le premier qui vient à l'esprit est la Ligue des champions de la saison 2016-17, avec ce cauchemardesque 4-0 subi par les Blaugranas au Parc des Princes et la mythique victoire 6-1 au Camp Nou, couronnée par ce but légendaire de Sergi Roberto.

Pourtant, quatre ans plus tôt, le Barça et le PSG ont disputé un spectaculaire quart de finale où Leo Messi était la star du spectacle... même s'il n'a pas marqué au match retour à Barcelone.

Après un palpitant match nul 2-2 à Paris, les Blaugranas ont reçu l'équipe française avec un Messi entre les cotons qui s'était blessé lors du match aller. L'Argentin était remplaçant au coup d'envoi et a convenu avec le staff qu'il n'entrerait qu'en cas de besoin, son rétablissement complet étant estimé à une semaine de plus.

Cependant, le PSG a pris l'avantage grâce à un but de Javier Pastore et toutes les sonnettes d'alarme se sont déclenchées au Camp Nou, ce qui a conduit Leo Messi à entrer en jeu à une demi-heure de la fin.

Sur le terrain, Leo a montré des signes de faiblesse physique. Le nº10 était presque boiteux, mais sa présence a fait reculer une équipe parisienne qui avait dominé jusqu'alors. Dans un élan de génie, le natif de Rosario a lancé une action dont il a le secret qui s'est terminée par un ballon dans les pieds de Villa, qui a délivré une passe décisive pour Pedro pour l'égalisation, synonyme de qualification des Catalans pour les demi-finales.