La Fondation PSG renforce son engagement contre les violences conjugales

Depuis fin mai, la Fondation Paris Saint-Germain et la Fondation des Femmes ont accéléré leur collaboration, née il y a plus d'un an, à travers un vaste plan de soutien aux femmes et enfants victimes de violences conjugales.

Pendant le confinement, le PSG, engagé par la volonté de son président Nasser Al-Khelaifi aux côtés des associations et de sa communauté, a notamment mobilisé les internationales françaises Kadidiatou Diani et Perle Morroni comme porte-voix de la Fondation des Femmes. Sur leurs réseaux sociaux personnels, celles-ci ont relayé les numéros et contacts d’urgence : le 3919, le tchat commentonsaime.fr ou encore l’application App-Elles.

Au mois de novembre, les joueuses Irene Paredes et Arianna Criscione avaient également participé à la Nuit des Relais, la course contre les violences faites aux femmes, organisée sous l’égide de la Fondation des Femmes.

64 femmes et 84 enfants en situation d’urgence dans l’attente de solutions pérennes de relogement ont ainsi été pris en charge ces dernières semaines grâce à la convention signée entre les deux fondations.