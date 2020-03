La France du foot pleure Michel Hidalgo

Affaibli depuis plusieurs années, l'ancien attaquant né à Leffrinckoucke dans le Nord est mort jeudi en début d'après-midi, a annoncé l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels qu'il a présidé. Il s'est éteint chez lui à Marseille, "naturellement d'épuisement", selon sa famille contactée par la radio France Info.

La trajectoire de ce fils d'immigré espagnol embrasse tout un pan de l'histoire du ballon rond en France, de ses déceptions à ses moments d'ivresse.

"C'était plus qu'un sélectionneur ou un entraîneur. Il était notre papa, notre grand-père, très proche des gens. Il était très humain et d'une grande sincérité", a réagi auprès de l'AFP Bernard Lacombe, champion d'Europe sous ses ordres en 1984, le premier grand trophée de l'histoire du football tricolore.

Ancien attaquant du Havre, de Reims et de Monaco, Hidalgo a écrit sa légende en guidant les Bleus vers le toit de l'Europe, deux ans après la tristement célèbre demi-finale du Mondial 1982, perdue aux tirs au but contre l'Allemagne à Séville.

"Le choix du beau jeu"

Hidalgo reste perçu comme l'architecte du "carré magique", une association brillante composée par les milueux créatifs Michel Platini, Alain Giresse et Jean Tigana, escortés d'un milieu défensif, Bernard Genghini puis Luis Fernandez.

"Michel, comme sélectionneur, a porté l'équipe de France au sommet de son art, en faisant avec détermination le choix du beau jeu et en permettant à chacun d'entre nous d'exprimer toutes nos qualités et nos talents individuels", l'a salué Platini dans un communiqué, se remémorant un technicien protecteur et bienveillant, avec "l'affection d'un père".

"Il m'a protégé avec douceur, m'a permis de m'épanouir sur le terrain et a fait partie de ceux qui m'ont permis de devenir le joueur que je suis devenu", a écrit l'ancien triple Ballon d'Or, héros de l'Euro 1984 à domicile avec neuf buts.

Joint par l'AFP, Tigana garde également le souvenir ému d'un technicien "humain" qui "déléguait énormément, sur le terrain et dans la gestion du groupe". "Mais il trouvait tout le temps les bons mots pour encourager, pour consoler, il savait toujours nous parler".

Porte-parole des joueurs

Sélectionneur entre 1976 et 1984 (un record de longévité à ce poste), cet adepte du jeu offensif a poussé les Bleus vers le succès, avec patience et détermination.

"Il a su nous faire prendre conscience de nos possibilités", assure à l'AFP Marius Trésor, se remémorant un match au Brésil en 1977 : "A la mi-temps, il nous a fait un discours assez musclé et on a vu le résultat. Menés 2-0, nous étions revenus à la marque pour faire 2-2. C'est le garçon, par ses mots, qui arrivait à remettre son équipe dans le droit chemin".

Sous ses ordres, la France s'est d'abord qualifiée pour la Coupe de monde 1978, après douze ans d'absence, avant de monter en régime jusqu'à l'Euro 84, premier trophée d'envergure pour les Bleus du foot. Il leur faudra ensuite attendre le Mondial-1998 et Aimé Jacquet pour garnir l'armoire à trophées.

Très apprécié des joueurs, Hidalgo est ensuite devenu leur porte-parole en tant que président de l'UNFP. "C'est à lui que les footballeurs français doivent le contrat à temps", a d'ailleurs rappelé jeudi le syndicat des footballeurs professionnels en France, dont il a été le deuxième dirigeant.

Puis il a rejoint Bernard Tapie dans la construction d'un puissant Olympique de Marseille, en 1986, comme directeur général, jusqu'en 1991. Et c'est à Marseille qu'il avait revu le mois dernier une vingtaine de ses anciens joueurs, pour un rassemblement "émouvant et joyeux" selon Platini, avant de s'éteindre paisiblement jeudi.