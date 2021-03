La France ou l'AlgÃ©rie ? Savanier n'y pense pas pour l'instant

Téji Savanier réalise de bonnes performances depuis son arrivée à Montpellier et cela amène les journalistes à lui demander s'il aimerait être sélectionné avec l'équipe de France prochainement.

Cependant, dans des déclarations pour 'France Bleu', le joueur a assuré qu'il était pleinement concentré sur sa carrière en club et qu'il ne pensait pas du tout à cela pour l'instant.

"Cela me fait plaisir, mais après, il ne faut pas accélérer les choses. C'est un rêve, mais je vous le dis, pour l'instant, je ne pense pas du tout à l'équipe de France. Aujourd'hui, je préfère faire des bons matches avec mon club, puis on verra ce qu'il va se passer. Mais pour l'instant, je n'y pense pas du tout", a assuré le milieu de terrain de Montpellier.

Et l'Algérie, alors ? Même réponse que pour les Bleus pour le moment : "J'ai un grand-père qui est né an Algérie. Est-ce que j'y pense ? Franchement, non. Comme je l'ai dit, je me consacre à mon club, à essayer de tout donner. Après, on verra."