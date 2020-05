La grande énigme de Setién pour la saison 2020-21

Le FC Barcelone ne sait pas encore si la campagne en cours ira à son terme et garde un œil sur l'exercice 2020-21. Au cours de ces derniers jours, la presse espagnole a évoqué la possible arrivée du Bosniaque, Miralem Pjanic.

Mais le problème étant le suivant : le joueur de la Juventus ne pourra pas rejoindre les rangs du la formation blaugrana si celle-ci n'officialise aucun départ.

Ce samedi, 'Marca' indique que la priorité du Barça lors de l'ouverture des portes du mercato estival, sera les milieux de terrain. L'entrejeu, un veritable problème pour Quique Setién, réputé pour son style de jeu offensif et de possession.

L'entraîneur du FC Barcelone ne sait pas encore sur quels joueurs il pourra compter en vue de la saison prochaine.

Pour l'heure, Sergio Busquets et Frenkie de Jong semblent intouchables dans l'entrejeu blaugrana tandis qu'Ivan Rakitic, Aleñá, Sergi Roberto, Arthur et Arturo Vidal ont été poussé vers la srtie ces derniers mois et un départ peut être envisagé cet été.

Le Croate, le Brésilien et le Chilien sont les joueurs qui ont le plus probabilité de quitter les pensionnaires du Camp Nou.

Tandis que Lautaro ou encore Neymar Jr sont annoncés au FC Barcelone, Quique Setién est plus préoccupé par le milieu de terrain. L'été s'annonce donc, une fois de plus, mouvementé en Catalogne.