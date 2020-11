La grande forme de Benzema ne suffit pas à Madrid

Karim Benzema a pris ses responsabilités au Real Madrid et est devenu l'homme responsable de la plupart des buts de son équipe depuis plus d'une saison maintenant.

En 11 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison, le joueur français a inscrit un total de 6 buts, et a marqué lors de ses 4 derniers matchs consécutifs avec le Real Madrid.

Contre Mönchengladbach et l'Inter Milan en Ligue des champions, et contre Valence et Huesca en Liga. Cependant, sa grande forme actuelle ne permet pas pour autant au Real Madrid d'afficher une animation offensive satisfaisante.

Les joueurs de Zinedine Zidane ont eu beaucoup de mal à se montrer dangereux lors des dernières rencontres, et à transformer leurs occasions. Sur les quatre derniers matchs où Benzema a marqué, les Madrilènes n'en ont gagné que deux.

Son but contre Möngladbach a surtout servi à son équipe de décrocher le match nul en fin de rencontre, et son ouverture du score contre Valence n'a pas suffi à éviter le naufrage madrilène par la suite.