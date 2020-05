La grande recrue de Florentino Pérez

Lorsqu'on lui en demandait plus et qu'on attendait plus de lui en raison du manque d'attaquants, Marcus Asensio a été frappé par la malchance. L'ailier droit a subi une déchirure du ligament croisé du genou gauche en juillet à la suite d'un mauvais geste et tous ses rêves pour la saison 2019-21 se sont volé en éclats.

Près d'un an plus tard, dix mois jour pour jour, Marco Asensio est de retour. Le natif de Palma de Majorque a travaillé très dur pendant le confinement, profitant ainsi de la trêve du coronavirus pour être présent pour la fin de la saison.

Aujourd'hui, Asensio s'entraîne avec le reste du groupe, sans limitations et est prêt à commencer sa saison, car il n'a pas pu jouer ne serait-ce qu'une minute cette année. L'ailier sait déjà qu'il a toute la confiance de l'homme fort du Real Madrid : Florentino Pérez.

Selon le quotidien 'Marca', Florentino Pérez s'est réuni avec Asensio lors de sa visite à Valdebabas, en plus de Zidane et du capitaine Sergio Ramos, parce qu'il voulait savoir comment il allait et lui transmettre toute sa confiance et son soutien.

De plus, toujours selon cette source, Zidane compte toujours sur son joueur, qu'il apprécie énormément, la même chose pour Luis Enrique, qui comptait sur lui pour l'Euro 2020.