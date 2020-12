La grandeur de Messi en un geste : Luis García se dit fier d'avoir encaissé son plus beau but

Leo Messi a marqué des buts de toutes les couleurs et pour toutes sortes de gardiens de but. L'Argentin a récemment battu le record du plus grand nombre de buts marqués dans un seul club et Budweiser a décidé de lui rendre hommage en offrant une bière unique, accompagnée d'une plaque, à chacune des victimes de la star.

Plusieurs gardiens de but se sont photographiés avec la boisson, mais la meilleure démonstration d'admiration pour le crack est celle de Luis García, le gardien de but à qui il a marqué l'un de ses plus beaux buts.

L'actuel entraîneur des gardiens de Sanse, qui était le gardien de but de Getafe lors de la saison 2006-07, a complimenté Leo Messi et s'est fait prendre en photo avec ses bouteilles pour les deux buts qu'il a encaissés de l'Argentin, les 19e et 20e de sa carrière.

"Quand vous prenez un but, il est impossible d'être heureux, mais ça c'est la reconnaissance du meilleur joueur de l'histoire, Leo Messi. Le temps passe vite et je suis fier d'avoir joué contre lui", a déclaré Luis García sur son Facebook.