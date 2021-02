La jeunesse du Barça prend du galon

C'est toujours la même chose dans le football. En temps de crise et de difficulté, la jeunesse s'invite et assume des galons. Ronald Koeman l'a assumé et face aux absences et le manque de recrutements au FC Barcelone, il donne le du temps de jeu aux "petits".

Contre Alavés, les Blaugranas se sont imposés par un retentissant 5-1 mené par le leader Lionel Messi. Et l'Argentin n'était pas seul, car il était accompagné de jeunes prometteurs que Koeman espère exploiter.

Francisco Trincao, qui a marqué un doublé, a brillé de mille feux. Le Portugais a commencé la saison timidement, sans une trace du joueur audacieux qui menait le Sporting Braga, mais il est peu à peu plus audacieux dans le un contre un et contre Alavés, il a été récompensé par des buts.

Avec lui, une autre solide partie de Riqui Puig. Le milieu de terrain a également profité des absences pour s'assurer les minutes dans l'entrejeu, et a partagé le onze avec Ilaix Moriba. À 18 ans, Ilaix faisait ses début en Liga. Il a commis une erreur qui a coûté un but, mais il a de bons atouts et n'en était qu'à son deuxième match avec l'équipe première.

Derrière, Mingueza acquiert encore de l'expérience. Il pourrait jouer contre le PSG, bien que l'entrée d'Umtiti soit perçue par certains comme un signe qu'il sera dans le onze en Ligue des champions. Il occupe le poste de latéral droit et remplit parfaitement sa mission. Il peut être un excellent joueur pour l'avenir.

Le onze de Ronald Koeman contre Alavés avait une moyenne d'âge de 25 ans et seuls quatre dépassaient cet âge : Marc-André ter Stegen (28 ans), Sergio Busquets (32 ans), Leo Messi (33 ans) et Antoine Griezmann (29 ans). Et deux jeunes joueurs sont entrés en cours de match : Pedri et Sergiño Dest.