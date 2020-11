La presse italien s'est enflammée ces dernière semaine en évoquant un possible départ de la star portugaise, Cristiano Ronaldo. La presse explique que la Juventus pourrait laisser filer son joueur qui voit son contrat se terminer en juin 2022 et le club italien pourrait accepter 50 millions d'euros.

Lors d'un entretien pour 'A Bola', le spécialiste marketing, Massimo Pavan, dit qu'il ne serait pas logique que la Juve laisser partir CR7 : "Je ne comprends pas les rumeurs sur Ronaldo. La Juve a plus de raisons de garder Ronaldo que de le voir partir. Certes, il coûte cher au club mais on parle d'un joueur qui a gagné 5 Ballon d'Or et pour tout vous dire, la Juve gagne énormément depuis qu'il est là avec les sponsors. Le laisser partir serait un risque économique."

Certaines rumeurs expliquaient également que le joueur reçoit un salaire de 30 millions d'euros par saison et serait un poids lourd à porter pour les italiens. Le PSG et Manchester United suivraient l'affaire de près.