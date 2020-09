La Juve conserve l'option Cavani, en cas d'échec avec Suarez

La Juventus souhaite absolument recruter un attaquant cet été. Si Suarez semble être la priorité du club, Andrea Pirlo aimerait assurer ses arrières et placerait Cavani en solution de repli selon 'TuttoSport'

L'attaquant, libre depuis son départ du PSG, aurait écarté une arrivée à la Juve compte tenu de son passage au Napoli entre 2010 et 2013. Mais la Vieille Dame n'en a que faire et inscrit tout de même l'international uruguayen parmi ses favoris. De plus, le fait que Cavani soit un joueur libre, donc gratuit, lui faciliterait le transfert.

Tout dépendra des négociations et difficultés rencontrées en marge de la signature de Luis Suarez, notamment l'examen de langue que doit passer le joueur de Barcelone en vue d'obtenir la nationalité italienne.

En cas d'échec, la Juve préparerait une offre sérieuse pour Cavani. Mais la Juventus aurait également un oeil sur Dzeko et Morata.