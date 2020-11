La Juve devant Manchester United pour recruter la nouvelle pépite nordique

Avoir 17 ans et être sur les tablettes de la Juventus et de Manchester United est toujours bon signe et c'est ce qui arrive au jeune Ísak Bergmann Jóhannesson. Il est l'un des talents émergents du championnat suédois et, selon 'Mirror', il serait plus proche de l'Italie que de l'Angleterre.

La raison à cela est que la Vieille Dame est prête à payer plus cher pour lui. Son club, Norrköping, veut en tirer environ six millions d'euros, plus le double en bonus. Ce montant est très élevé si l'on considère que sa valeur marchande est de 2,2 millions et que le club de Serie A, bien que plus prédisposé à dépenser, ne veut pas aller trop loin et recherche de meilleures conditions.

Cette situation n'est pas idéale pour le joueur qui, dans une interview accordée à un média de son pays, a déclaré se sentir plus proche des Red Devils, tout en précisant que l'équipe de sa vie est celle dans laquelle il se trouve actuellement, cest là-bas qu'il se forge une place dans la vitrine européenne.

Et à quel poste joue ce garçon ? C'est un attaquant qui se déplace beaucoup sur l'aile gauche, bien qu'on puisse aussi le voir derrière sur ce même côté. Il a marqué quatre buts et délivré huit passes décisives en 28 matchs, dont 25 en tant que titulaire la saison dernière.